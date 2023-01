Arrestan a periodistas en Sudán del Sur tras difundir video viral del presidente orinándose

Nairobi.- Seis periodistas fueron arrestados en Sudán del Sur después de publicar un video en el que se veía al presidente Salva Kiir orinándose en una ceremonia oficial, informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que exige su liberación.

Los periodistas de la televisión pública fueron arrestados el martes por agentes del Servicio de Seguridad Nacional, precisó el CPJ (con sede en Nueva York) en un comunicado emitido el viernes por la noche.

Según la organización, que cita medios locales y otras fuentes cercanas al caso, los reporteros son objeto de una investigación tras la difusión de un video, viral en diciembre en las redes sociales, que muestra al jefe del Estado, de 71 años, orinándose encima en una ceremonia oficial.

El video publicado en YouTube, y aún visible el sábado, muestra al presidente Kiir, vestido con su sombrero negro y en traje gris, con una mancha oscura que se extiende sobre su pierna izquierda.



The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022