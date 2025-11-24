Tokio. Un hombre que conducía un auto robado atropelló a 11 personas en Tokio el lunes. Una persona murió y una mujer sufrió lesiones graves, según medios japoneses. El conductor fue arrestado tras huir del lugar. La policía no comentó de inmediato.

Kyodo News dijo que se había confirmado la muerte de un hombre octogenario que había sufrido heridas graves. Una mujer de unos 20 años resultó gravemente herida y estaba inconsciente, según Nippon TV. Otras nueve personas resultaron heridas. Los reportes iniciales de los medios decían que 12 personas fueron atropelladas.

El auto, un vehículo robado, se subió a una acera para peatones, según los reportes.

La policía arrestó a un hombre de 37 años que había huido del lugar, dijo Nippon TV.

En un primer momento, no había más detalles disponibles. El lunes era un feriado nacional en Japón.

