Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

La mañanera de Sheinbaum, 24 de noviembre, minuto a minuto

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Segob llama a mesa de trabajo ante amago de bloqueos para este lunes; pide evitar acciones que afecten a la ciudadanía

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Campo Algodonero, memoria de la lucha contra feminicidios

Buscan visibilizar violencia económica; 566 mujeres han pedido ayuda

Tokio. Un hombre que conducía unatropelló a 11 personas en el lunes. Una persona murió y una mujer sufrió lesiones graves, según medios japoneses. El conductor fue arrestado tras huir del lugar. La policía no comentó de inmediato.

Kyodo News dijo que se había confirmado la octogenario que había sufrido heridas graves. Una mujer de unos 20 años resultó gravemente herida y estaba inconsciente, según Nippon TV. Otras nueve personas resultaron heridas. Los reportes iniciales de los medios decían que 12 personas fueron atropelladas.

El auto, un , se subió a una acera para peatones, según los reportes.

La policía arrestó a un hombre de 37 años que había huido del lugar, dijo Nippon TV.

En un primer momento, no había más detalles disponibles. El lunes era un feriado nacional en.

