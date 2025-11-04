Hermosillo.- Como resultado de las acciones de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora formuló imputación en contra de José Roberto “N”, de 18 años, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo robado, lesiones agravadas y abandono de personas, contra una mujer y su hija de tres años.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, el pasado 20 de octubre, alrededor de las 19:30 horas, el imputado conducía un vehículo Hyundai Sonata, modelo 2006, color negro, con reporte de robo vigente desde el 18 de septiembre 2025.

Al circular por el bulevar Santa Inés, entre las calles San Miguel y San Federico, de la colonia Villa Verde, el automóvil atropelló a dos personas cuando pasaban caminando por el lugar.

Tras el percance, el conductor abandonó el vehículo y se dio a la fuga, dejando en el lugar a las víctimas sin prestar auxilio.

La mujer mayor de edad resultó con fractura expuesta de fémur izquierdo, lesión que le ocasionó la pérdida de la pierna izquierda y una incapacidad mayor a 15 días en sanar; en tanto la niña de tres años, hija de la lesionada, presentó laceraciones en distintas partes del cuerpo, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Como parte de las diligencias, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de José Roberto “N” el pasado 30 de octubre, en la misma colonia Villa Verde, poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial de formulación de imputación, el Juez decretó la legal detención, se formuló imputación por los delitos señalados.

El imputado solicitó la ampliación del término constitucional. En tanto, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó fecha para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso.

