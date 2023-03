Antony Blinken, secretario estadounidense de Estado, conversó este jueves con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 que se realiza en Nueva Delhi y defendió la importancia de las "instituciones para una democracia fuerte".

Blinken tuiteó que debatió con Ebrard “sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos de nuestro Diálogo Económico de Alto Nivel, la cooperación en la lucha contra el fentanilo, la importancia de las instituciones para una democracia fuerte y la posibilidad de poner en marcha una línea de trabajo del G20 contra los estupefacientes”.

At the #G20 Foreign Ministers' meeting, @M_Ebrard and I discussed progress toward our High-Level Economic Dialogue deliverables, cooperation on combatting fentanyl, the importance of institutions to a strong democracy and the potential to launch a G20 counternarcotics workstream. pic.twitter.com/N4rHfXvGYu

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 2, 2023