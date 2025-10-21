Londres.— Muchos de los sitios más populares de internet, como plataformas de streaming y servicios de mensajería y banca, se cayeron el lunes durante varias horas por un problema del servicio de la nube de Amazon, lo que ilustra la dependencia cada vez mayor respecto a este gigante tecnológico.

La interrupción del servicio afectó a plataformas de streaming, incluyendo el servicio Prime Video de Amazon y Disney+, y a Perplexity AI, el juego Fortnite, Airbnb, Snapchat y Duolingo.

Aproximadamente tres horas después de que comenzó la interrupción la mañana del lunes, Amazon Web Services (AWS) avisó que estaba comenzando a resolver el problema, pero no fue sino hasta las 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, que “los servicios volvieron a las operaciones normales”, indicó Amazon en su sitio web de AWS donde rastrea las interrupciones.

Lee también Amazon resuelve falla de servicio en la nube que afectó uso de internet en todo el mundo

Servicios de telefonía móvil y aplicaciones de mensajería Signal y WhatsApp se vieron afectados en Europa, dijo Downdetector.

Algunos bancos, como Lloyds, también se vieron afectados y señalaron a AWS, la empresa que gestiona la nube de Amazon.

El gigante tecnológico informó que el sistema había recuperado “niveles previos” a la falla y que en dos horas se van a procesar los retrasos causados en la caída.

Lee también Caída mundial de Amazon Web Services desata ola de memes en redes sociales

Su sitio de mantenimiento informó que a las 07:11 GMT se detectaron errores que afectaban a múltiples servicios.

Amazon aseguró horas antes que “las medidas” implementadas “para resolver fallos” estaban funcionando.

La red AWS tiene un tercio de la capacidad de la nube mundial, por lo que millones de aplicaciones y sitios de internet dependen del gigante estadounidense.

Lee también AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube

La caída del servicio mostró “cuán dependientes somos todos de empresas como Amazon, así como de Microsoft y Alphabet, para muchos de los servicios en línea”, explicó el analista financiero británico Michael Hewson.

Esto plantea “serias dudas” sobre la conveniencia de que las empresas “externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar”, añadió.

El experto en ciberseguridad Mike Chapple explicó que “un proceso de recuperación lento y accidentado” es “normal”. A medida que los ingenieros implementan soluciones en la infraestructura de computación en la nube, el proceso podría desencadenar interrupciones menores.

Lee también Año fiscal 2025 marca récord de mexicanos muertos bajo custodia del ICE en EU

“Es similar a lo que sucede después de un gran apagón: a medida que una ciudad va recuperando la luz, algunos vecindarios podrían experimentar fallas intermitentes mientras las cuadrillas terminan las reparaciones”, declaró Chapple, profesor de tecnología de la información en el Mendoza College of Business de la Universidad de Notre Dame.

Amazon atribuyó la interrupción a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio.