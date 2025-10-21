Más Información

Londres.— Muchos de los sitios más populares de internet, como plataformas de streaming y servicios de mensajería y banca, se cayeron el lunes durante varias horas por un problema del servicio de la nube de , lo que ilustra la dependencia cada vez mayor respecto a este gigante tecnológico.

La interrupción del servicio de streaming, incluyendo el servicio Prime Video de Amazon y Disney+, y a Perplexity AI, el juego Fortnite, Airbnb, Snapchat y Duolingo.

Aproximadamente tres horas después de que comenzó la interrupción la mañana del lunes, Amazon Web Services (AWS) avisó que estaba comenzando a resolver el problema, pero no fue sino hasta las 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, que “los servicios volvieron a las operaciones normales”, indicó Amazon en su sitio web de AWS donde rastrea las interrupciones.

Servicios de telefonía móvil y aplicaciones de mensajería Signal y WhatsApp se vieron afectados en Europa, dijo Downdetector.

Algunos bancos, como Lloyds, también se vieron afectados y señalaron a AWS, la empresa que gestiona la nube de Amazon.

El gigante tecnológico informó que el sistema había recuperado “niveles previos” a la falla y que en dos horas se van a procesar los retrasos causados en la caída.

Su sitio de mantenimiento informó que a las 07:11 GMT se detectaron errores que afectaban a múltiples servicios.

Amazon aseguró horas antes que “las medidas” implementadas “para resolver fallos” estaban funcionando.

La red AWS tiene un tercio de la capacidad de la nube mundial, por lo que millones de aplicaciones y sitios de internet dependen del gigante estadounidense.

La caída del servicio mostró “cuán dependientes somos todos de empresas como Amazon, así como de Microsoft y Alphabet, para muchos de los servicios en línea”, explicó el analista financiero británico Michael Hewson.

Esto plantea “serias dudas” sobre la conveniencia de que las empresas “externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar”, añadió.

El experto en ciberseguridad Mike Chapple explicó que “un proceso de recuperación lento y accidentado” es “normal”. A medida que los ingenieros implementan soluciones en la infraestructura de computación en la nube, el proceso podría desencadenar interrupciones menores.

“Es similar a lo que sucede después de un gran apagón: a medida que una ciudad va recuperando la luz, algunos vecindarios podrían experimentar fallas intermitentes mientras las cuadrillas terminan las reparaciones”, declaró Chapple, profesor de tecnología de la información en el Mendoza College of Business de la Universidad de Notre Dame.

Amazon atribuyó la interrupción a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio.

