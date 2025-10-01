Amazon lanzó una nueva versión del Echo Studio, ahora con Alexa+ y rediseñado desde dentro. Te contamos qué cambió, cuánto cuesta y qué ofrece frente al modelo anterior.

Amazon presentó una nueva versión de su bocina más avanzada, el Echo Studio, rediseñada para mejorar el sonido envolvente, integrar el nuevo sistema de inteligencia artificial Alexa+ y ofrecer un diseño más compacto, moderno y funcional.

Su lanzamiento marca una actualización importante frente a la versión anterior, tanto en diseño como en tecnología interna.

¿Qué cambió frente al Echo Studio anterior?

En una revisión del los reportes de Amazon sobre el nuevo Echo Studio que sun está en preventa, identificamos 5 diferencias y mejoras:

1. Diseño más compacto y moderno

El nuevo Echo Studio presume ser 40% más pequeño que el modelo anterior.

2. Chip AZ3 Pro para Alexa+

Incorpora el procesador AZ3 Pro , diseñado para ejecutar modelos de lenguaje y procesamiento de IA directamente en el dispositivo.

3. Sonido inmersivo con Dolby Atmos

El nuevo sistema de audio incluye un woofer de alto desplazamiento y tres controladores de rango completo , ubicados estratégicamente para ofrecer una experiencia de audio envolvente.

y , ubicados estratégicamente para ofrecer una experiencia de audio envolvente. Compatible con Dolby Atmos y audio espacial, ideal para música, cine en casa o contenido por streaming.

4. Integración con Alexa+

Este Echo Studio está optimizado para Alexa+ , la nueva generación de inteligencia artificial conversacional de Amazon.

, la nueva generación de inteligencia artificial conversacional de Amazon. Alexa+ permite interacciones más naturales, personalizadas y proactivas, con capacidad para anticiparse a ciertas rutinas, organizar tareas y adaptarse al contexto del hogar.

5. Hub de Casa Inteligente integrado

Compatible con Zigbee, Thread y Matter , puede funcionar como centro de control para dispositivos inteligentes: luces, cerraduras, cámaras, enchufes y más.

, puede funcionar como centro de control para dispositivos inteligentes: luces, cerraduras, cámaras, enchufes y más. No se requiere un hub adicional para vincular otros dispositivos compatibles.

¿Qué es Alexa+ en el nuevo Echo Studio?

El nuevo Echo Studio forma parte de la primera generación de dispositivos construidos desde cero para aprovechar Alexa+, la versión más avanzada de la asistente virtual de Amazon. Esta actualización no es solo estética ni de hardware: representa un salto hacia una experiencia más útil, contextual e inteligente dentro del hogar.

Alexa+ está impulsada por modelos de lenguaje generativo (LLMs), lo que le permite entender preguntas mal formuladas, expresiones coloquiales o solicitudes complejas. En lugar de respuestas limitadas o comandos rígidos, ofrece interacciones más naturales, similares a una conversación fluida con un asistente real.

Entre sus principales cambios se encuentran:

Mayor capacidad para tomar acciones completas : puede controlar dispositivos del hogar, hacer reservas, encontrar productos o realizar tareas por su cuenta.

: puede controlar dispositivos del hogar, hacer reservas, encontrar productos o realizar tareas por su cuenta. Personalización profunda : Alexa+ recuerda preferencias, hábitos, fechas importantes, recetas o restricciones alimentarias para adaptar sus respuestas y sugerencias.

: Alexa+ recuerda preferencias, hábitos, fechas importantes, recetas o restricciones alimentarias para adaptar sus respuestas y sugerencias. Conectividad entre dispositivos : la experiencia puede continuar entre el Echo Studio, un teléfono o una computadora, sin perder el contexto de la conversación.

: la experiencia puede continuar entre el Echo Studio, un teléfono o una computadora, sin perder el contexto de la conversación. Automatización y proactividad : puede anticiparse a ciertas situaciones, como recordarte que salgas antes si hay tráfico, o avisarte si dejaste una luz o el portón abierto.

: puede anticiparse a ciertas situaciones, como recordarte que salgas antes si hay tráfico, o avisarte si dejaste una luz o el portón abierto. Privacidad y control: todo está diseñado sobre la infraestructura de Amazon Web Services, con opciones para revisar, eliminar o ajustar el uso de la información desde el panel de privacidad de Alexa.

Además, Alexa+ será gratuita para usuarios con suscripción Prime, y se ofrecerá como parte del ecosistema de beneficios sin costo adicional.

En el Echo Studio, esta tecnología se combina con mejoras de sonido, sensores y procesamiento para hacer que la interacción con Alexa+ sea más fluida y adaptativa desde cualquier punto del hogar.

¿Cuánto cuesta el nuevo Echo Studio?

El Echo Studio con Alexa+ ya está disponible en Amazon México a un precio de $4,799 pesos.

Por su parte, el modelo anterior del Echo Studio (sin rediseño ni chip AZ3 Pro) se mantiene disponible a $4,499 pesos, sin descuentos activos al momento de esta publicación.