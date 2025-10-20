El este lunes por la madrugada, usuarios de diversas aplicaciones como Duolingo, Amazon, Snapchat, Canva y otras plataformas digitales experimentaron interrupciones en su funcionamiento.

La causa: una caída global de Amazon Web Services (AWS), el proveedor de servicios en la nube más grande del mundo.

Según reportes del sitio de DownDetector, los primeros fallos comenzaron a registrarse en países europeos, como España y Reino Unido, y rápidamente se extendieron a nivel internacional.

La interrupción afectó no solo a aplicaciones de entretenimiento y educación, sino también a agencias gubernamentales, empresas de inteligencia artificial y plataformas financieras, evidenciando la dependencia global de la infraestructura de AWS.

AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube. Imagen: Unsplash

Caída Mundial de Amazon Web Services desata ola de memes en redes sociales

La caída generó una mezcla de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron su frustración por la interrupción de servicios esenciales, otros aprovecharon la situación para bromear y compartir memes sobre cómo “arreglarían” un problema de tal magnitud.

Algunos usuarios manifestaron ansiedad por la falta de acceso a múltiples plataformas simultáneamente, mientras que otros se preguntaron cuánto tiempo tardarían en restablecerse las aplicaciones afectadas.

La situación evidenció la relevancia de AWS en el ecosistema digital y cómo una falla en su infraestructura puede impactar tanto a usuarios comunes como a empresas globales.

A pesar de los inconvenientes, la caída también se convirtió en un momento de humor en internet, con una ola de memes que reflejaron la creatividad de los internautas frente a los imprevistos tecnológicos.

