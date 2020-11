La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez retiene su escaño en la Cámara de Representantes, en Nueva York, según medios de Estados Unidos.

Según las cifras ofrecidas por la Junta Electoral del estado a las 22:30 hora local (3:30 GMT del mi), Ocasio-Cortez, de 31 años, llevaba una ventaja en los apoyos de más del 66 % frente a su rival, el republicano católico de 60 años John C. Cummings, quien recibió casi 29 % de los prácticamente 131 mil votos escrutados hasta el momento en el distrito 14, que incluyen El Bronx y Queens.

La congresista estadounidense confirmó que fue reelegida como congresista por el distrito 14 de Nueva York.

“Servir en NY-14 y luchar por las familias de la clase trabajadora en el Congreso ha sido el mayor honor, privilegio y responsabilidad de mi vida”, escribió en Twitter.

Agradeció los votos por la reelección y recordó que hubo una campaña en su contra donde se gastaron millones.

“Gracias al Bronx & Queens por reelegirme a la Cámara a pesar de los millones gastados en nuestra contra, y por confiar en mí para que los represente una vez más”, agregó en un mensaje.

Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life.

Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020