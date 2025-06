El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó durante su encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, que Alemania está invirtiendo “bastante" en defensa, aunque evitó pronunciarse sobre si Berlín debería aumentar todavía más ese gasto.

Ante la pregunta de la prensa sobre si Alemania destina suficientes recursos al ámbito militar, Trump respondió: “Bueno, no lo sé. Es decir, no lo he tratado mucho. Sé que ahora están gastando bastante más. Eso es positivo”, afirmó.

La reunión entre ambos líderes coincidió con la propuesta oficial del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien este jueves instó a que los países miembros de la Alianza acuerden en la cumbre del 24 y 25 de junio en La Haya un aumento del gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, frente al objetivo actual del 2 %.

El presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz (izquierda) se estrechan la mano durante una reunión bilateral en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

La Administración Trump lleva semanas insistiendo en este nuevo umbral, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presente en Bruselas, declaró este jueves que es fundamental que todos los aliados comprendan la necesidad de “arrimar el hombro” y comprometerse con el objetivo del 5%.

Por lo que se refiere a las capacidades de Alemania, su ministro de Defensa, Boris Pistorius, señaló que "partimos de la base de que necesitamos alrededor de entre 50.000 a 60.000 soldados más en las Fuerzas armadas que hoy".

"El servicio militar obligatorio no sirve de nada ahora, porque no tenemos capacidades ni en los cuarteles ni en la formación. Por eso estas capacidades tienen que crecer. Hasta entonces, será voluntario", precisó.

