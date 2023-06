Toronto.- Al menos 15 personas murieron en Canadá cuando un camión se estrelló contra un microbús dedicado al transporte de personas con discapacidades, según informaron medios locales.

El accidente se produjo en la autopista Trans-Canadá, que conecta el extremo este del país con la costa del Pacífico, en las cercanías de la localidad de Carberry, en el oeste.

La Policía Montada de Canadá (RCMP) informó que ha desplegado todos los recursos disponibles para responder al accidente con víctimas en masa que se produjo en la autopista 1 y la autopista 5, cerca de Carberry - una comunidad a dos horas al oeste de Winnipeg.

De acuerdo con CTV News, dos ambulancias aéreas STARS fueron llamadas a la escena del accidente - una de Winnipeg y otra de Regina, junto con otros equipos de emergencia que están siendo trasladados a la zona. STARS dijo que en total, 14 de sus miembros de la tripulación médica están respondiendo.

Lee también Yate de una de las familias más ricas de México participó en rescate de migrantes en Grecia

El Centro de Ciencias de la Salud de Winnipeg declaró código naranja por el incidente con víctimas masivas.

"El Centro de Ciencias de la Salud de Winnipeg, así como los hospitales de Prairie Mountain Health y de la Región Sanitaria de Winnipeg, están preparados para recibir a pacientes relacionados con este suceso, y/o a pacientes reubicados con el fin de crear capacidad en el centro terciario de Manitoba", señaló en un comunicado Shared Health.

Tracy Leitch conducía por la autopista Transcanadiense hacia el mediodía del jueves cuando se encontró con el lugar del accidente.

"Antes de llegar al lugar, habíamos visto mucho humo", dijo a CTV News.

Lee también La “venganza del toro”: animal embiste a un hombre que le prendió fuego en los cuernos

En el lugar del accidente vio un semirremolque con la parte delantera arrugada y humeante, y otro vehículo que, según ella, estaba muy dañado.

"No quedaba nada del vehículo", dijo, y señaló que nunca antes había visto un accidente así. "Casi se me saltan las lágrimas y casi me da un ataque de pánico. Me sentí mal del estómago".

Nirmesh Vadera, que trabajaba en la zona en el momento del accidente, dijo que vio un semirremolque y lo que parecía ser un vehículo de pasajeros en llamas.

"No puedo describirlo, porque nunca había visto tantas llamas y todo el accidente", dijo. "La gente intentaba salvarse y... el personal médico, los bomberos... les ayudaban a salir. Es difícil de describir, pero fue horrible".

Con información de EFE

Lee también Gobierno de EU reporta ciberataque masivo global

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf