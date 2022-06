Aerolínea discrimina a azafata por su peso; consigue trabajo en Flybondi

Josefina Macchi, la joven argentina de 25 años que denunció que la discriminaron en una búsqueda laboral para tripulante de cabina en la aerolínea Emirates en su país, consiguió trabajo en la low cost Flybondi, según anunció en su cuenta de Twitter.

“Último día de vuelos de instrucción y me saqué esta foto con mi sueño cumplido. Tripulante de cabina, ahora sí. Gracias por apoyarme”, afirmó.



En diálogo con LA NACION, Macchi explicó que mandó un currículum a Flybondi después de la entrevista fallida con Emirates y tuvo que pasar varios filtros. “En primer lugar, me pidieron que mandara un video y luego tuve una segunda entrevista en la empresa, donde hicimos ejercicios de role play. Después tuve otra entrevista individual, quedé y revalidé las materias del curso de tripulante de cabina. Por último, estuvieron los 10 vuelos de instrucción y la firma del contrato”, aseguró.

La experiencia, contó, no tuvo nada que ver con la anterior. Flybondi le remarcó que le daban el puesto porque era apta y no por lo mediático de su caso.

La situación que vivió Macchi se viralizó a mediados de abril, cuando la joven volcó en Twitter su experiencia en una entrevista grupal para la aerolínea Emirates.

Según relató, no la dejaron pasar de la primera etapa a pesar de que se había desenvuelto bien en la parte de inglés. Por esa razón, consultó a una de las reclutadoras acerca de los motivos por los que no había avanzado y la persona le dijo “Honestly, you need to lose weight” (Honestamente, necesitas bajar de peso), según denunció.

"you are very pretty, you have a very good level of English, but you need that. You have to wait 6 months and blabla. Oh, and please don't comment that I told you this because it doesn't speak well of the company".

— Josefina (@JoseMacchi) April 27, 2022