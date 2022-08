Adiós Starbucks... hola "Stars Coffee": Rusia estrena cadena de cafeterías

Moscú.- La cadena rusa Stars Coffee abrió este viernes las puertas de su primer restaurante en Moscú con el eslógan “Bucks se fue, las estrellas se quedaron” para reemplazar al gigante estadounidense de los cafés Starbucks, que salió de Rusia por el conflicto en Ucrania.

“¿Por qué STARS? Porque la nueva marca reúne las estrellas de la industria gastronómica”, explicaron en un comunicado el rapero ruso Timati (cuyo nombre verdadero es Yunus Yusupov) y el empresario Anton Pinski, que adquirieron los 130 restaurantes de Starbucks en Rusia a finales de julio.

También cambió el logo verde y blanco de la cadena estadounidense, al cual se le añadió el color marrón y una niña con "kokochnik", un tocado tradicional ruso, que reemplaza a la sirenita de la marca anterior. Por lo demás, la imagen es bastante similar a la de Starbucks.

Los jarabes para el café serán ahora locales y la carta de comida y postres será completamente rediseñada por nuevos chefs para ofrecer una calidad “mejor que nunca”, dijo Stars Coffee en un comunicado.

A diferencia de los “McDonald's rusos” lanzados en junio, no hubo una gran campaña publicitaria para la apertura del principal restaurante de Stars Coffee en la calle Novy Arbat, en pleno centro de la capital rusa.

Todos los establecimientos de la cadena deben abrir de aquí a finales de septiembre, según los propietarios. Alrededor del 80% de los aproximadamente 2 mil empleados que trabajaban para Starbucks han aceptado quedarse en la nueva cadena, según la misma fuente.

Lee también: Así es el nuevo logo de la marca que sustituirá a McDonald's en Rusia

Starbucks, que había cerrado de manera provisional sus establecimientos en Rusia tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, anunció a finales de mayo que salía del país. La cadena estadounidense había abierto su primer café en Rusia en 2007.

Starbucks, con sede en Seattle, fue una de las compañías extranjeras más visibles que se retiraron de Rusia o suspendieron sus operaciones en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania. Otras marcas incluyen a McDonald’s, IKEA y el gigante de la moda rápida H&M. Starbucks señaló el jueves que no tiene comentarios sobre las nuevas cafeterías.

La partida de estas empresas fue un golpe psicológico para los rusos que se habían acostumbrado a las comodidades de la cultura de consumo al estilo occidental. Pero los empresarios rusos vieron una oportunidad en las tiendas que quedaron disponibles sin previo aviso.

Lee también: Después de 30 años, McDonald's se va de Rusia

Los antiguos puntos de venta de McDonald’s están reabriendo y atrayendo a multitudes considerables bajo el nombre Vkusno - i Tochka.

Aunque el nombre podría no ser tan atractivo y es un poco difícil de traducir (más o menos: “es sabroso, punto”), el menú es un ejemplo de que la imitación es la forma más sincera de adulación.

Firme defensor de Putin

Timati es un firme defensor del presidente ruso, Vladimir Putin. En 2015 dio a conocer una canción titulada: My Best Friend is Vladimir Putin (Mi mejor amigo es Vladimir Putin), donde describe al mandatario como un “superhéroe”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rcr