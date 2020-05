Washington.— Tara Reade, exmiembro del personal del Senado y quien acusa al precandidato demócrata Joe Biden de haberla atacado sexualmente hace 27 años, dice que presentó un informe limitado en una oficina del Congreso.

“Recuerdo haber hablado de que quería que sirviera bebidas, porque le gustaban mis piernas y pensaba que era bonita. Me hizo sentir incómoda.

“Sé que tenía demasiado miedo para escribir sobre la agresión sexual”, señaló a AP.

Dijo que describió sus problemas con el político, pero “las palabras principales que usé, y sé que no utilicé acoso sexual, fueron: ‘incómoda’ y ‘represalias’”.

Detalló el texto luego de que la agencia descubriera transcripciones y notas adicionales de las entrevistas con ella en 2019, en las que dice que se “acobardó” después de ir a la oficina del personal del Senado.

La agencia dialogó con Reade el año pasado después de que la mujer señalara a Biden de tocarla de forma inapropiada, pero no presentó alguna acusación de agresión sexual hasta ahora.

La existencia del informe se ha convertido en un elemento clave en las acusaciones contra el precandidato demócrata, que él ha negado rotundamente. Reade dice que no tiene una copia, mientras que Biden dijo hace dos días que no tiene conocimiento de que existe alguna queja en su contra, por lo que pidió al Senado y a los Archivo Nacionales tratar de hallar una.

Reade sugirió que incluso si aparece el texto, no corroborará sus señalamientos, porque decidió no detallarlas en ese momento. Según una transcripción de su entrevista con AP en 2019, ella afirmó: “Tienen esta oficina de asesoramiento o algo así y creo que entré una vez, pero luego me acobardé”.