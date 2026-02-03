Al menos 15 personas -entre ellas tres niños- murieron en un accidente de autobús en Alagoas, en el noreste de Brasil, informaron las autoridades del estado en una nota.

El vehículo transportaba unos 60 peregrinos y entre las víctimas fatales del siniestro hay siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Aún se investigan las causas del accidente.

mcc