Abuelo conduce 2 mil kilómetros para sorprender a sus nietos; llevaba perrito callejero para regalarles

Los abuelos deberían ser eternos. Nos cuidan, acompañan, enseñan y, sobre todo, hacen cualquier cosa para que se dibuje una sonrisa en nuestros rostros. El patriarca de la familia Parrett manejó más de 2 mil kilómetros para llevar el perro callejero con el que se encariñaron sus nietos y de esa forma sorprenderlos en Navidad. Un regalo que les marcará el resto de sus vidas. Esta es su conmovedora historia por contar.

A principios de diciembre, una familia de Dakota del Norte, Estados Unidos, viajó hasta Texas para visitar a los parientes más lejanos. De pronto, un perro callejero apareció en sus caminos y esto trajo alegría en el hogar, sobre todo, en los más pequeños que jugaban todo el día con el can.

Los niños se encariñaron rápidamente con el perro callejero, a quien le pusieron de nombre “Country”. El momento más triste llegó cuando tuvieron que regresar a Dakota del Norte para pasar las fiestas. Por obvias razones, el cuadrúpedo no los pudo acompañar.

"Era tan agradable con los niños, y eso es lo que nos convenció. Porque nosotros simplemente... Todavía estábamos como, sin importar lo que pase, no llevaremos a este perro a casa”, precisó Nicole Parrett, la madre, en diálogo con CNN.

De acuerdo al testimonio de la madre, el auto estaba lleno de lágrimas no por el hecho de volver a la realidad, sino porque quizás no volverían a ver más a “Country”, quien se quedó en Texas. Todo hacía indicar que pasarían la Navidad algo triste, pero no fue así.

"Abu" al rescate

Mike, el patriarca de la familia, sabía lo mucho que sus nietos se habían encariñado con “Country” y no la pensó dos veces en llevarle un poco de alegría en Navidad. ¿Qué hizo? manejó 2 mil 11 kilómetros desde Texas hasta Dakota del Norte.



La Navidad se convirtió en la fiesta más feliz cuando los niños Parret recibieron a "Country". FOTO: Captura

“Quería hacerlos felices, lo sabía, es algo que simplemente sabes. E iba a hacer que sucediera”, precisó Mike. Era la mañana de Navidad cuando el perro “Country” apareció en la casa y los días volvieron a tener sentido para los niños.

