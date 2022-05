"¡19 niños murieron! ¡Eso está en tus manos!”: arremeten así contra Ted Cruz en reunión de NRA

Tras participar el viernes en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el senador Ted Cruz fue confrontado por un ciudadano, luego de la matanza del martes en la Escuela Primaria Robb, que dejó 21 muertos (19 niños y dos profesoras), en Uvalde, Texas.

El grupo Indivisible Houston compartió un video en Twitter en el que se muestra a Benjamin Hernandez, integrante de la junta directiva de este colectivo, primero posando para una foto con Cruz y luego cuestionándolo.

El activista desafió al senador Cruz a apoyar la verificación de antecedentes y otras medidas de reforma: “¡Diecinueve niños murieron!”, le dijo a Cruz, mientras lo alejaban. “¡Eso está en tus manos!”.

Hernandez reveló a The Washington Post que se acercó a Cruz porque esperaba que el senador abordara su oposición a las iniciativas para exigir la verificación de antecedentes de las ventas de armas, que es poco probable que se aprueben en el Senado.

"Quería que me diera una respuesta sobre algo tan simple y básico como la verificación de antecedentes”, dijo Hernández, de 39 años. “Pero fue como si estuviera desviando la responsabilidad de ser un senador de Estados Unidos”.

La confrontación tuvo lugar en un restaurante llamado Uptown Sushi, según Indivisible Houston. El hombre fue escoltado lejos del senador, quien regresó a su mesa.

— Indivisible Houston (@indivisibleHOU) May 28, 2022