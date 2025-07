La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, descartó tener enemistad o alejamiento con la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la morenista aseguró que las dos son mujeres claves en el Congreso local y que va a respetar el liderazgo de su compañera, por lo que partir del 1 de septiembre volverá a su curul como una diputada más y no buscará la coordinación de las y los diputados guindas que ya ejerció por cinco años.

“Yo creo que somos dos mujeres clave en este Congreso de la Ciudad y como mujeres claves podemos consultarnos cosas, pero yo siempre voy a respetar el liderazgo que tiene una compañera, que tiene una responsabilidad y si yo puedo ayudar a la compañera a avanzar en algunas cosas, siempre tendré la disposición, pero si ella cree que puede, adelante. Yo creo que nosotras como mujeres lo que tenemos que hacer es empujar a nuestro género para que también tengan experiencia en la coordinación del grupo parlamentario”, indicó.

Recordó que fue coordinadora por cinco años, y que siempre terminó las Legislaturas, pero “a lo mejor Xóchitl el próximo año, que se vienen las funciones electorales, ella tenga o quiera aspirar y tengamos que estar pensando en un relevo en la cuestión de la coordinación”.

¿No le gustaría regresar a la coordinación?

—Pues no. Mira, la verdad yo fui cinco años coordinadora del grupo mayoritario, fui coordinadora en un momento muy álgido y con los oficios políticos logramos avanzar unidos. Creo que desde que inició la Legislatura decidimos que fuera la compañera Xóchitl quien estuviera al frente, por supuesto que nuestro reglamento dice que al año hay que hacer una evaluación y eso lo vamos a hacer en nuestra plenaria, pero creo que Xóchitl ha jugado un papel importante”.

En este sentido, precisó que ella estará representando a su distrito y trabajando en territorio, pues si Morena prohíbe la reelección para 2027 su intención es buscar la candidatura para la alcaldía de Iztapalapa, de lo contrario esperará su oportunidad.

“Yo no estoy peleando la coordinación, como se ha dicho por ahí, porque algo que ya lo sabes, que ya lo has hecho, lo que a mí me generaría es como regresar a algo en donde yo ya estuve y que la verdad creo que hoy para mí es muy importante jugar un papel en el territorio para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Y, pues, aspirar a competir en 2027 en la alcaldía de Iztapalapa, si es que no hay reelección, si hay reelección, yo soy muy disciplinada y respetaré los acuerdos del partido, aunque todavía esta reforma que se llevó a cabo aplica hasta 2030, pero bueno, el partido tendrá que valorar si se da la reelección o no, y yo soy una compañera disciplinada, firme en mis convicciones y en la trinchera donde yo tenga que estar y donde sea necesario para el avance de nuestro proyecto, que es el proyecto del pueblo”, abundó la diputada guinda.

Martha Ávila dijo que tiene un balance positivo de estos meses que ha estado al frente de la Mesa Directiva, aunque dijo que por momentos sintió que los coordinadores de las bancadas no la ayudan mucho para llevar una mejor conducción de los trabajos legislativos, por ejemplo, cuando hubo 25 oradores para aprobar una reforma constitucional.

También recordó que siendo presidenta de la Mesa Directiva tuvo que dejar su lugar y bajar a los curules porque se estaba generando una confrontación “y ese no es mi papel, yo tengo que mantenerme en la silla”.

Destacó que se mejoró la puntualidad y prácticamente todas las sesiones concluyeron, por lo que no se les acumularon los puntos a tratar, como sí ocurrió en las pasadas legislaturas.

Comentó que están dadas todas las condiciones para que haya una nueva Mesa Directiva el 1 de septiembre, y que le gustaría que una mujer siguiera dirigiendo los trabajos en el Congreso capitalino.

“Lo que se vislumbra es que va a ser el Verde que va a estar al frente de la Mesa, ya nada más al Verde, pues le toca elegir quién de sus diputados, que también ya por ahí hay un rumor que puede ser el diputado [Jesús] Sesma, que yo creo lo hace porque dice ‘vas a dejar esa silla y tiene que ser un buen perfil el que tiene que ocuparla’; entonces, todo indica que él va a ser el buen perfil en el Verde, que yo creo que Sesma lo debería de pensar bien, ojalá fuera una mujer quien presidiera para seguir”, argumentó.

Subrayó que la persona que la suceda en la presidencia de la Mesa tendrá la encomienda de tomarle protesta a los jueces y magistrados que fueron electos el pasado 1 de junio, y conducir los trabajos venideros sobre el tema de la gentrificación, entre otros, y como todas las leyes son perfectibles, lo que se tendría que revisar la reforma al Poder Judicial, pues en 2027 podría haber muchas boletas electorales.