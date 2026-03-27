“Hay personas que me piden que interceda por causas personales y me lo cuentan en confianza. Trato de tener presente todo eso en mi corazón y en mi mente para ese día hacerlo porque si bien el que sale a representación y hace físicamente todo el esfuerzo voy a ser yo, llevo toda la cruz de mi pueblo”, dice Arnulfo, quien personificará a Jesús en la representación número 183 del viacrucis en Iztapalapa, sobre las peticiones que la gente le hace cuando lo ven en la calle y saben del rol que hará en Semana Santa.

Arnulfo Eduardo Morales Galicia, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, a sus 25 años logró el sueño que tuvo desde pequeño de representar a Jesús.

En su casa, las decisiones se toman de forma colectiva, explica, y la intención de personificar a Jesús no fue la excepción. No es el primer integrante que participa en la Pasión de Cristo, un primo-abuelo interpretó a Jesús en los 40 y su padre y hermana han tenido papeles secundarios.

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Asegura que cuando la gente lo saluda o le pide una foto, asume la responsabilidad de desempeñar el papel de Jesús por respeto a la fe.

No es la primera vez que el originario del barrio San Lucas participa en la Pasión de Cristo de Iztapalapa: en 2017, a sus 15 años, fue el niño del tambor, en 2023 personificó al apóstol Tomás y en 2025 fue sacerdote de Domingo de Ramos.

El año anterior, Arnulfo buscó el papel de Jesús, quedando en segundo lugar, por eso siguió preparándose e intentarlo en 2026.

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“Considero que el año pasado me fue bien, sin embargo, el hecho de haber quedado en segundo lugar, no lo noto como malo, pero creo que estaba ya predestinado y por algo este fue mi año. Seguí entrenando, corriendo, me mantuve en forma, ya este año que se me da la mayoría de votos y gané, el entrenamiento es con más fuerza”.

Narra que tras haber sido notificado que interpretaría el papel principal en el viacrucis se sintió feliz, pero luego se concentró en la responsabilidad del rol.

Ahora, todos los días, Arnulfo entrena físicamente horas para soportar la cruz que deberá cargar por dos kilómetros de distancia el próximo viernes 3 de abril.

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Combina su entrenamiento y los ensayos con los estudios para el examen para su especialidad.

Al término de su participación, dice que regresará “a la normalidad, pero no siendo el mismo. Voy a continuar en el laboratorio de investigación, en la preparación para mi examen, pero la forma de ver la vida va a cambiar, desde este momento, ha cambiado. Voy a continuar con este mensaje en la vida diaria, el mensaje de la representación, que lo considero que es un mensaje de sacrificio, de entrega y de amor por el prójimo”.

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