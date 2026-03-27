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“Estar representando a los ocho pueblos de , dedicarse a los ensayos, comprometerse con los vestuarios, los parlamentos y tratar de transmitir este sentimiento de dolor, es un compromiso muy fuerte”, afirma , quien interpretará a la Virgen María durante la edición número 183 de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Comparte que esta es su segunda participación y se siente especial, no sólo por el papel que interpretará, también por la responsabilidad que implica para que más personas conozcan sobre la tradición que fue reconocida por la Unesco.

“Mi intención es transmitir el acto de fe que tenemos nosotros los feligreses con nuestra representación, muchas personas van a conocer de nosotros, entonces significa una responsabilidad”, expresa.

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El año pasado, Erika interpretó el papel de la adúltera, y recordó que atravesaba problemas personales, laborales y familiares.

Ahora, tras ser convencida por su abuela, compitió por el papel de María y lo consiguió. “De alguna forma, siento que fue un perdón y un acercamiento a mis creencias”, dice.

“Mi misión es transmitir el amor de una madre; sé que a veces enfrentamos situaciones sin salida, pero Dios no nos abandona y todo pasa por alto y para algo”, concluye.

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