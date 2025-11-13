Un tráiler cargado con fierro viejo y desechos industriales volcó la mañana de este jueves sobre los carriles de Circuito Interior, a la altura de la calle Felipe Villanueva, en la alcaldía Gustavo A. Madero, provocando severas afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al tomar una curva cercana al Hospital La Raza. La maniobra fallida ocasionó que el vehículo se recostara sobre su costado derecho, derramando parte de la carga y bloqueando varios carriles de circulación.

El accidente ocurrió en el entronque de Circuito Interior e Insurgentes, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los puntos con mayor flujo vehicular durante las primeras horas del día.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Subsecretaría de Control de Tránsito arribaron al lugar para acordonar la zona y realizar labores de abanderamiento, mientras que personal de los servicios de emergencia atendió al conductor, quien resultó con lesiones leves y fue trasladado a un hospital cercano para su valoración.

El percance generó un intenso congestionamiento vehicular que se extendió hasta la zona de Vallejo y el viaducto Río Consulado. Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas como Eje 3 Norte, Congreso de la Unión o Avenida de los Insurgentes Norte.

Durante más de dos horas, personal de grúas industriales y de limpieza trabajó para retirar el tráiler siniestrado y liberar los carriles afectados. Hacia el mediodía, la vialidad fue reabierta parcialmente, aunque las demoras persistieron por la carga vehicular acumulada.

