Un camión de transporte de productos perecederos volcó la mañana de este jueves en la colonia Juventino Rosas, alcaldía Iztacalco, donde una persona resultó con herida leve.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de color amarillo transportaba aproximadamente 10 toneladas de verduras diversas en guacales cuando el conductor perdió el control del vehículo sobre el Andador 105-A, número 03, entre la avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Tras el percance, el camión quedó volcado sobre uno de sus costados, provocando el derrame de la carga sobre la vialidad y complicaciones al tránsito vehicular en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes acordonaron el área y solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, trabajó para colocar la unidad nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Asimismo, arribaron unidades médicas quienes valoraron al conductor del camión, un hombre de 35 años de edad. De acuerdo con el reporte médico, presentó una herida sin requerir traslado hospitalario.

En apoyo a las maniobras, se presentó una grúa que inició los trabajos de retiro del vehículo. Mientras tanto, los bomberos colaboraron con personal de vialidad para despejar el área y limpiar el derrame de los productos esparcidos sobre el asfalto.

