Un percance vial se registró en la alcaldía Iztapalapa, donde el conductor de un vehículo perdió la vida luego de que la unidad en la que viajaba volcó sobre la avenida Río Churubusco, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, policías adscritos al sector tomaron conocimiento del incidente tras recibir el reporte vía radio por parte de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, quienes alertaron sobre una volcadura en el cruce de la calle Sur 67-A y avenida Río Churubusco, en la colonia El Prado.

Volcadura de un vehículo en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Especial.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron un vehículo color blanco volcado y a una persona inconsciente, que presentaba manchas hemáticas, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron al hombre, de aproximadamente 40 años de edad, sin signos vitales. Ante ello, y conforme a los protocolos establecidos, los policías acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público para la realización de los servicios periciales correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Subsecretaría de Control de Tránsito efectuaron las maniobras necesarias para reincorporar el vehículo siniestrado y llevar a cabo la limpieza del asfalto, con el fin de restablecer la circulación en la zona.

