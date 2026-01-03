Atizapán de Zaragoza. - El conductor de un camión de carga perdió el control de la unidad en la que circulaba sobre la autopista Chamapa-Lechería.

A consecuencia de lo anterior, la unidad volcó a la altura del kilómetro 10 de la vialidad de cuota.

En el camión viajaba el chofer y otra persona más, quienes ya fueron atendidos por personal de protección civil y bomberos de Atizapán de Zaragoza.

Los cuerpos de emergencia ya se encuentran laborando en el lugar del accidente, ocurrido a la altura de la colonia México Nuevo.

La volcadura ocasiona tránsito lento sobre la Chamapa-Lechería en dirección a Toluca, de acuerdo a lo informado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

