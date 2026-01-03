Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

Atizapán de Zaragoza. - El conductor de un perdió el control de la unidad en la que circulaba sobre la autopista Chamapa-Lechería.

A consecuencia de lo anterior, la unidad volcó a la altura del kilómetro 10 de la vialidad de cuota.

En el camión viajaba el chofer y otra persona más, quienes ya fueron atendidos por personal de protección civil y bomberos de Atizapán de Zaragoza.

Los cuerpos de emergencia ya se encuentran laborando en el lugar del accidente, ocurrido a la altura de la colonia México Nuevo.

La volcadura ocasiona tránsito lento sobre la Chamapa-Lechería en dirección a Toluca, de acuerdo a lo informado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

