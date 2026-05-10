Más Información

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

Desde 2019, hay 25 mil madres buscadoras: fiscalías; 19 entidades admiten que no solicitan parentesco para iniciar carpeta

La maternidad, en picada; más elegida y discutida

La maternidad, en picada; más elegida y discutida

Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; ONG exige acompañamiento adecuado para adolescentes que cometen crímenes

Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; ONG exige acompañamiento adecuado para adolescentes que cometen crímenes

Aterriza avión militar con 14 españoles del crucero afectado por hantavirus; estarán en cuarentena

Aterriza avión militar con 14 españoles del crucero afectado por hantavirus; estarán en cuarentena

Pachuca vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO HOY 10 de mayo la Vuelta de Cuartos de Final

Pachuca vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO HOY 10 de mayo la Vuelta de Cuartos de Final

Diputados virtuales y opacos; Auditoría Superior advierte manejo de recursos millonarios de manera discrecional

Diputados virtuales y opacos; Auditoría Superior advierte manejo de recursos millonarios de manera discrecional

Alma, quien está acusada por las autoridades de operar una casa de citas donde mujeres eran explotadas sexualmente en la colonia Roma, fue vinculada a proceso por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de dos mujeres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reportó que el pasado 2 de mayo, fue vinculada a proceso por un juez luego de que el Ministerio Público presentó pruebas, en este caso, las denuncias de dos mujeres en hechos ocurridos en junio del 2014.

Asimismo, la fiscalía capitalina reportó que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Lee también

Con respecto a las investigaciones, las autoridades judiciales hallaron que el inmueble localizado en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, operaba como casa de citas, donde al menos otras diez mujeres más eran víctimas de explotación sexual.

“Las víctimas identificaron a la imputada como responsable del establecimiento y señalaron que presuntamente obtenía un porcentaje de las ganancias derivadas de los servicios que realizaban”, expuso la FGJ-CDMX a través de un comunicado.

Por ello, Alma fue detenida por agentes de investigación el pasado 28 de abril en la alcaldía de Venustiano Carranza.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]