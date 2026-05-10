Alma, quien está acusada por las autoridades de operar una casa de citas donde mujeres eran explotadas sexualmente en la colonia Roma, fue vinculada a proceso por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de dos mujeres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reportó que el pasado 2 de mayo, fue vinculada a proceso por un juez luego de que el Ministerio Público presentó pruebas, en este caso, las denuncias de dos mujeres en hechos ocurridos en junio del 2014.

Asimismo, la fiscalía capitalina reportó que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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Con respecto a las investigaciones, las autoridades judiciales hallaron que el inmueble localizado en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, operaba como casa de citas, donde al menos otras diez mujeres más eran víctimas de explotación sexual.

“Las víctimas identificaron a la imputada como responsable del establecimiento y señalaron que presuntamente obtenía un porcentaje de las ganancias derivadas de los servicios que realizaban”, expuso la FGJ-CDMX a través de un comunicado.

Por ello, Alma fue detenida por agentes de investigación el pasado 28 de abril en la alcaldía de Venustiano Carranza.

LL