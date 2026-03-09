Más Información

“El Mencho” buscaba controlar corredor de cocaína y precursores químicos

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

CDMX se pinta de morado en 8M; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Sorprende millonario con fiesta de XV años; es contratista de Pemex

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Chalco, Méx.— Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Édgar “N”, alias Peluso, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un menor de edad que estaba en una tienda de la cadena 3B, a la cual le prendieron fuego y resultó lesionado, al igual que su papá y otro hombre, el 22 de febrero pasado, quienes siguen hospitalizados.

De acuerdo a las investigaciones iniciadas y con base en videos recabados de cámaras de vigilancia, cuatro masculinos habrían arribado a bordo de dos motocicletas, una de ellas aparentemente conducida por Peluso a las afueras de una tienda comercial.

En ese lugar, dos de los sujetos ingresaron al local comercial en donde arrojaron botellas con sustancia inflamable.

