Chalco, Méx.— Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Édgar “N”, alias Peluso, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un menor de edad que estaba en una tienda de la cadena 3B, a la cual le prendieron fuego y resultó lesionado, al igual que su papá y otro hombre, el 22 de febrero pasado, quienes siguen hospitalizados.

De acuerdo a las investigaciones iniciadas y con base en videos recabados de cámaras de vigilancia, cuatro masculinos habrían arribado a bordo de dos motocicletas, una de ellas aparentemente conducida por Peluso a las afueras de una tienda comercial.

En ese lugar, dos de los sujetos ingresaron al local comercial en donde arrojaron botellas con sustancia inflamable.