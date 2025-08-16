Dos sujetos fueron vinculados a proceso acusados de haber participado en el asesinato de un hombre, el pasado 3 de agosto en la alcaldía Coyoacán.

A decir de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Alejandro y Candelario interceptaron a la víctima en calles de la colonia San Francisco Culhuacán.

Alejandro habría instado a Candelario a que atacará a la víctima con un cuchillo.

Candelario saco el arma blanca e hirió a la víctima en el cuello, provocándole la muerte, a decir de la investigación de la Fiscalía capitalina.

Un juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva a los dos detenidos y un plazo de mes y medio para cerrar la investigación por el homicidio.

Los dos detenidos son considerados inocentes hasta que un juez emita una sentencia.

