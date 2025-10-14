Más Información

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; discuten 307 reservas

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Después de más de siete horas de bloqueos en distintos puntos de la capital, trabajadores del (SAT) comenzaron a liberar las vialidades que mantenían cerradas desde la mañana de este martes; sin embargo, aún persiste un bloqueo sobre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, lo que ha provocado severas afectaciones a la circulación y al servicio del Metrobús.

El cierre en esa zona ha impactado directamente el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que recorre Paseo de la Reforma, dejando fuera de operación varias estaciones. Como consecuencia, usuarios afectados se vieron obligados a caminar hasta tres estaciones para continuar con su trayecto.

De acuerdo con reportes de tránsito, los trabajadores comenzaron a retirar los bloqueos en puntos como Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur División del Norte, Calzada de Tlalpan, Marina Nacional y Circuito Interior, luego de la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes arribaron para restablecer la circulación vehicular.

Pese a la reapertura en la mayoría de las zonas afectadas, el bloqueo en Reforma e Hidalgo permanece activo, donde los manifestantes reiteraron su exigencia de un salario digno y mejores condiciones laborales, en el marco del paro nacional convocado por personal del SAT en todo el país.

