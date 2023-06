Cibernautas y cuentas de denuncias en redes sociales compartieron un video que se hizo viral en el que personas armadas bajan de su vehículo a una persona y se la llevan, en estas publicaciones se habló sobre un presunto secuestro, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ya explicó lo sucedido.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 21, cuando personal de investigación de la SSC interceptó una camioneta color blanco a la que se le daba seguimiento derivado de un reporte de agresiones a oficiales de sector.

El pasado 31 de mayo, el tripulante de dicha unidad amenazó a los uniformados y posteriormente aceleró la marcha, por lo que, a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se le dio seguimiento y se solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo, según dicta la denuncia.

Fue hasta el día cuatro del presente mes que los oficiales localizaron e interceptaron la unidad implicada, bajaron al chofer y le realizaron una entrevista ciudadana derivado del reporte de agresiones y amenazas.

Estaba en estado de ebriedad, dice y lo dejan libre

Al ser interrogado, el ciudadano de 38 años de edad refirió que, el día de los hechos, se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los uniformados a quienes les solicitó algunos datos de identificación del Jefe de Sector y otros policías, sin embargo, no causó ningún daño.

Debido a que no portaba ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, fue dejado en libertad, no sin antes hacerle algunas recomendaciones para evitar actos de molestia o agresiones a la autoridad.

