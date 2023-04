Algunos pasajeros y una mujer pelearon en una unidad del Metrobús, debido a que ésta última viajaba acompañada de sus dos hijas y un perro de raza pequeña. Durante el traslado, el resto de los usuarios del transporte público le argumentaron “está prohibido viajar con mascotas”.

Al principio, la discusión únicamente era entre una policía y la pasajera, quienes discutían para que la usuaria bajara del transporte público. “Bájate”, le exigió la policía adscrita a la SSC-CDMX, a lo que la usuaria le respondió “bájate tú, cómo voy a dejar a mis dos hijas menores solas”.

La uniformada le señaló que el perro tenía que estar guardado en la mochila. Ante ello, la mujer obedeció, guardó al perrito, pero al final la oficial siguió exigiendo a la pasajera que tenía que bajarse de la unidad, lo cual prolongó la pelea.

Se unen para bajar a la mujer

Fue por este atraso que los hombres presentes se decidieron unir para gritarle a la mujer que se bajara, que era grosera y que pensara en que todos tenían prisa.

Luego de un intercambio de palabras, un sujeto comenzó a hacer una recolecta con su gorra entre todos los usuarios para recuperar el dinero del pasaje de la señora y se lo dio para que se bajara y el carro del Metrobús pudiera continuar con el avance.

Las hijas menores de edad, quienes escucharon los diversos gritos que recibía su madre, decidieron rendirse y se bajaron con ella y el perrito de la unidad.

Este momento quedó grabado y difundido en distintas redes sociales en las cuales se ha reproducido cientos de miles de veces y creado una gran polémica.

En la página de TikTok llamada “el gatito informador” la mayoría de los comentarios se orientaron en señalar que el perro bien pudo quedarse tras ser guardado e incluso que “se comporta mejor que muchos humanos que ahí viajan”.

Muchos otros usuarios dijeron que, aunque sentían tristeza por la familia, las reglas eran las reglas y tenían que respetarlas. Opiniones encontradas que generaron varias discusiones.





¿Se puede viajar con mascotas en el transporte público?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, portar animales que causen molestia o un riesgo para los usuarios es una de las causas justificadas para negar al usuario la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, con excepción de perros de asistencia.

No obstante, este conflicto en el que bajaron a la usuaria de la unidad no es la única vez que ha sucedido, ya en otros momentos se han subido videos de esta problemática a redes sociales en las que las cuentas oficiales del Metrobús contestan que solo pueden viajar animales en transportadoras o mochilas especiales para mascotas, aunque eso no lo diga el citado reglamento.

Algunos dueños de gatos preferimos usar una transportadora/mochila especial para gato ¿con esa si se puede o no? pic.twitter.com/UQ7g8IErke — Andrea Montessoro (@makitara) November 24, 2022

Cabe mencionar que usuarios han denunciado en redes sociales que, aun cubriendo todas las exigencias para poder viajar con animales, el personal de seguridad y choferes les han negado ingresar buscando todo tipo de excusas.