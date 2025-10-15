A más de un mes de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, afirmó que las víctimas tienen “toda la libertad” de escoger un abogado o asesor privado si así lo consideran, en tanto que desde la Fiscalía General de Justicia capitalina se les seguirá brindando acompañamiento.

“Tienen toda la libertad de escoger, si ellos quieren, un abogado o asesor privado; desde la fiscalía, de todas maneras los vamos a acompañar y vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que se tomen; de ninguna forma, desde la fiscalía queremos limitar lo que se pueda decir sobre este caso”, dijo en conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

Alcalde Luján aseguró que es obligación del órgano de justicia proponer un monto de reparación del daño que sea integral y justo, sin que esto logre reparar las afectaciones que dejó la explosión, desde daños sicológicos hasta pérdidas humanas.

“Ningún monto, al final, va a lograr reparar el daño tan terrible por las pérdidas humanas, por las lesiones, los daños sicológicos que generó este terrible accidente, pero nuestra obligación es poder llegar a un monto, o proponer —porque al final la decisión la toman las partes— un monto de reparación del daño integral y justo; y eso implica la realización de distintos actos de investigación (...)”, señaló la fiscal.

Explicó que el equipo de trabajo social de la FGJ-CDMX trabaja en la identificación de niñas y niños huérfanos a raíz de la explosión —que dejó 31 personas fallecidas—, información que se integrará dentro del plan de reparación del daño.