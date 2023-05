En la llamada zona cero de la Línea 12 del Metro, los trabajos continúan a toda prisa; mientras se realiza una misa para recordar a las víctimas del colapso de las trabes, los trabajadores siguen atornillando y manejando grúas.

Marisela, dueña de un negocio afuera de la estación Olivos, recuerda que el 3 de mayo de 2021 y casi 15 días después de que los vagones del Metro colapsaran, se quedó sin trabajo.

“Yo también hubiera dicho que soy víctima, no me pagaron en ese tiempo y luego ve, siguen trabajando, el Metro está cerrado y la venta no es la misma y ni modo”, expuso.

Frente a la acera, los inconformes, asesorados por el abogado Teófilo Benítez, realizaron una misa y elevaron plegarias para el eterno descanso de los muertos. Ahí dieron a conocer que presentarán ante el Congreso de la Ciudad de México una solicitud para remover del cargo a la fiscal Ernestina Godoy.

“No importa que se reelija o no se reelija, nosotros en el momento que tengamos listo el documento se ingresará y se solicitará esto ante el Congreso, para que precisamente se lleve el análisis y se haga el acuerdo correspondiente para que se le dé entrada a este trámite, esto se basa en el problema que han sufrido las víctimas en el maltrato que ha recibido por parte de la propia fiscal (...) no ha querido realizar los actos porque saben que hay directivos responsables que pertenecen a este gobierno”, mencionó.

Al término de la ceremonia, las víctimas y su abogado informaron que tres personas más se sumaron a solicitar la nulidad del acuerdo reparatorio, el cual está en manos de un juez civil.