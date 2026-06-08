La alcaldía Venustiano Carranza dio el arranque al Operativo de Limpieza, Desazolve y Separación de Residuos Sólidos, con lo cual se busca evitar inundaciones en la zona durante la temporada de lluvias.

En un comunicado, la demarcación explicó que las brigadas recorrerán calles, casas, unidades habitacionales y espacios públicos para retirar residuos sólidos, limpiar coladeras, así como reforzar acciones preventivas en zonas con mayor riesgo.

Venustiano Carranza inicia operativo contra inundaciones; desplegará más de mil trabajadores. Foto: Especial.

Resaltó la importancia de esto porque, según estudios, el 80 por ciento de las inundaciones y encharcamientos en la alcaldía son ocasionados por la basura

En ese sentido, la alcaldía informó que desplegarán 86 unidades para trabajos de desazolve, entre las que destacan ocho vehículos hidroneumáticos, 11 cuadrillas de desazolve, 16 bombas de extracción, 12 camiones de volteo, cinco pipas de agua tratada, cinco minicargadores y cinco motobombas, además de retroexcavadoras, compresores, cortadoras y generadores de energía.

Lee también Inauguran búnker de Gobierno Nocturno en Miguel Hidalgo; responderá a situaciones de riesgo las 24 horas

De igual forma, refirió que se movilizarán más de 150 unidades de Servicios Urbanos, entre camiones recolectores de basura, vehículos de carga, camiones de volteo y equipo especializado.

En tanto, la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez apuntó que en esto participarán más de mil trabajadores de la Alcaldía, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y Protección Civil.

Venustiano Carranza inicia operativo contra inundaciones; desplegará más de mil trabajadores. Foto: Especial.

Destacó que el principal objetivo del operativo es evitar que el agua entre a las viviendas de los vecinos, por lo que se mantendrá permanentemente hasta el término de la temporada de lluvias.

Finalmente, Parra Álvarez exhortó a los colonos a no tirar basura en la vía pública, a recoger las heces de los animales de compañía, evitar arrojar grasas a las coladeras, así como separar correctamente los residuos sólidos.

dmrr