Con casi 100 mil asistentes, la alcaldía Venustiano Carranza registró uno de los gritos por el 215 aniversario del Grito de Independencia, más asistentes de la Ciudad de México, después del Zócalo capitalino, dio a conocer la demarcación, de acuerdo con cifras de seguridad ciudadana y Protección Civil.

En la explanada de la alcaldía, los asistentes disfrutaron de la presentación de Caifanes, Adolescentes Orquesta, un homenaje a Juan Gabriel de Jaime Varela y las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. Tras el evento se reportó saldo blanco.

Venustiano Carranza celebra el Grito de Independencia con casi 100 mil asistentes. Foto: Especial
En un comunicado, la alcaldía indicó que, de acuerdo con datos de seguridad, al alcaldesa Evelyn Parra, encabezó el grito de Independencia no sólo ante habitantes de Venustiano Carranza, sino también de municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, Tlaxcala y Puebla además de vecinas y vecinos de otras alcaldías de la capital, quienes se dieron cita desde temprano para compartir esta gran fiesta nacional.

La edil Evelyn Parra, estuvo acompañada por Anke Rehlinger, presidenta del Consejo Federal alemán y diplomáticos de la Embajada de Alemania en México así como de los diputados federales, Julio César Moreno y Elena Segura Trejo y todo su gabinete de trabajo, con quienes encabezó la conmemoración, dando el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de la Alcaldía donde evocó a las figuras emblemáticas de nuestra historia, quienes marcaron el inicio de la lucha por la libertad de nuestro país.

