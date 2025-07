Decenas de vecinos de la alcaldía Benito Juárez exigieron al Gobierno capitalino acelerar la publicación en la Gaceta Oficial de "Laureano", ubicado frente a Miguel Laurent 48, como Patrimonio Natural de la Ciudad de México, para que "esté protegido de verdad y no se quede nada más en política y para que pase el momento".

Además, juntaron firmas de quienes pasaban por el lugar para el mismo fin.

Esto tras dos semanas de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunciara la declaratoria de este Laurel como Patrimonio Natural de la Ciudad de México, así como otros 11 árboles.

Lee también ¿Qué es un Laureano?; el árbol centenario que lograron proteger en CDMX

"Ha habido expresiones de que el árbol ya está protegido por una declaratoria, pero en tanto no exista un decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México eso no tiene efectos legales", dijo Itzel García, vecina de la zona.

EL UNIVERSAL publicó hoy que expertos señalaron que esta declaratoria no sólo se tendrá que quedar en eso, sino también en un estudio para la intervención de estos árboles; además, celebraron que con esto se cuiden, pues "lo que no se conoce no se cuida".

Vecinos piden acelerar publicación de Laureano en Gaceta Oficial de la CDMX / Foto: Darío Luna. EL UNIVERSAL

Agregó que mientras no exista este decreto el árbol sigue desprotegido, por lo que "tememos que no se pueda respetar y que se quede únicamente en palabras y en dichos, mas no en hechos".

"El tema y lo que ha pasado con la autoridad siempre es que no dan respuesta, sale un movimiento vecinal, protegen un árbol, se hace ruido y al final no hacen nada para verdaderamente protegerlo", señaló José Luis Matabuena, vecino de la zona.

Lee también Vecinos pedirán a Brugada expropiar predio que amenaza al árbol "Laureano" para garantizar su protección; buscan que se construya parque

Por ello los defensores de "Laureano" juntaron firmas con el fin de que se acelere la publicación de la declaratoria en la Gaceta Oficial y de que se clausure el proyecto de obra ubicado en Miguel Laurent 48, pues "ya hasta va a haber modificaciones, cuando antes iba a de de cuatro pisos, pero ya va a tener modificaciones. Aunque tampoco sabemos mucho porque no hay dictámenes".

Para pedir la aceleración de esta publicación, los vecinos también llevaron a cabo un experimento con "Laureano", en el que colocaron un aparato llamado Plant Wave en las hojas de este árbol, el cual aseguraron que "mide los impulsos eléctricos de cualquier ser vivo y los traduce en música, para demostrar que también tiene sentidos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv