Caminar por la esquina de la de la calle Doctor Durán y el Eje Central Lázaro Cárdenas se ha convertido en un peligro permanente para vecinos de la colonia Doctores, por los vidrios que se desprenden de un edificio semiabandonado en esa parte de la alcaldía Cuauhtémoc.

Algunos habitantes señalan que poco después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 el inmueble de seis pisos con fachada acristalada fue desalojado, pero que cuando se presentan ventarrones en esa parte del centro de la capital, la cancelería no los soporta y varias veces se han desprendido trozos de cristal de las ventanas que se hacen añicos en la acera.

Lee también Hombre sufre fuertes cortes en el brazo en la Cuauhtémoc, tras caer vidrio de un edificio ¿lo perdió?

“Ahí en ese edificio, precisamente como ya es muy viejo, pues prácticamente ya lo deshabitaron todo, pero cuando hace mucho aire se caen los vidrios, mis hijas iban pasando por ahí y les cayeron unos pedazos de vidrio delante de ellas, está muy peligroso el edificio, ya deberían de hacer algo, que lo arreglen o no sé que tengan que hacer las autoridades, pero es un peligro que ya lleva años así, desde el último terremoto”, expuso la señora María Eugenia, habitante de la colonia Doctores que a diario pasa cerca del inmueble que tiene varias ventanas rotas y cristales cuarteados.

EL UNIVERSAL documentó que la mayor parte de la edificación se encuentra deshabitada y que en la planta baja hay comercios como una tienda de abarrotes, una cafetería y un estudio de tatuajes, así como algunos despachos jurídicos.

Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL

Desde el Eje Central Lázaro Cárdenas se alcanza a ver que en los niveles superiores algunos espacios con paredes y techos cuarteados sirven como bodegas en cuyos interiores varias palomas hicieron nidos.

También hay por lo menos un par de divisiones en donde se divisan tendederos con ropas colgadas que, de acuerdo con testimonios vecinales, pertenecen a personas en situación de calle que invadieron algunos departamentos.

Eva Jiménez, una señora de la tercera edad que reside en la colonia Obrera, quien cruza el Eje Central para comprar sus alimentos en la Doctores, asegura que prefiere caminar unos pasos más para evitar pasar por el lado del inmueble porque “el otro día iba pasando y se cayó un vidrio, lo bueno que no me cayó a mí, pero unos metros más y sí me cae a mí (…) me asusté, seguido se caen las ventanas y está feo porque pasa muchísima gente con sus niños, ahora sí que yo mejor me atravieso el semáforo porque ni me quiero pasar por ahí”.

Hace unos días el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México difundió en sus redes sociales que en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, un trozo de cristal que se desprendió de un edificio ubicado entre las calles Independencia y Luis Moya causó cortaduras severas en el abdomen y brazo izquierdo a un hombre que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Para evitar situaciones similares o incluso mayores, los vecinos de la colonia Doctores llaman a las autoridades competentes a que “tomen cartas en el asunto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl