A unas calles del Estadio Banorte, en la calle de Popocatépetl, alcaldía Coyoacán, una obra en construcción continúa operando a pesar de contar con sellos de clausura del Gobierno capitalino, según vecinos, quienes dicen que es anunciada en internet y en las calles para el Mundial de Futbol.

Por esta obra presuntamente irregular, los colonos ven un agravamiento de la escasez hidráulica y un caos vial.

Trabajadores entran y salen de Manzana 893, Lote 27, colonia Pedregal de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, donde está ubicado el inmueble que tiene al menos ocho sellos de clausura del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) desde el pasado 22 de diciembre.

Norma Piñón, quien vive a espaldas del inmueble, indicó que fue clausurada porque no contaba con permiso de la alcaldía Coyoacán ni del Instituto para la Seguridad de las Construcciones; sin embargo, continúan trabajando.

Detalló que se trata de una construcción que inició en marzo de 2025 y que se promete concluida en febrero de este año. Detalló que es de seis pisos y 19 departamentos, con un precio que va de los 2 millones 500 mil a los 3 millones de pesos cada uno.

Refirió que, por la premura para estar lista antes de la Copa Mundial 2026, los trabajadores laboran de manera ruidosa de 7:00 a 23:00 horas y sin precauciones, pues han dañado al menos cuatro viviendas aledañas a la construcción.

“Se quieren apurar porque, de hecho, en las calles están los letreritos, compra por el Mundial, por la plusvalía va a aumentar y vas a tener una gran casa, un gran departamento”, dijo la vecina.

Señaló que, por lo mismo, “por hacer un edificio de 19 departamentos en un año, pues no tienen nada en regla, no sabemos quién es la constructora, quién es el arquitecto, el ingeniero, están clausurados y siguen trabajando”.

Indicó que desde que iniciaron a trabajar se les han caído diversos materiales hacia la casa de su vecino y la de ella, además de que la infiltración también ha afectado su inmueble.

Al respecto, la alcaldía Coyoacán señaló que no hay registro formal de denuncias hechas por violación de sellos en la alcaldía, dado que al incurrir en una acción así se convierte en un delito de carácter penal.

Subrayó que se trabaja en coordinación con la fiscalía descentralizada, ante la cual se han hecho las denuncias penales correspondientes.

Mencionó a este diario que sobre los predios donde se ha detectado la violación de sellos, a partir de información pública, la alcaldía ha procedido a presentar las denuncias penales correspondientes.

La alcaldía Coyoacán señaló que tanto personal de la demarcación como del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) han acudido a la reimposición de sellos en predios que han sido denunciados por obras presuntamente irregulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL