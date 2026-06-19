Naucalpan, Méx.- El rechazo vecinal persiste para la instalación de parquímetros en la Zona Azul, lo que ha provocado una manifestación que impide la circulación en Ciudad Satélite.

Habitantes bloquean el paso de vehículos en el Circuito Economistas y el Circuito Circunvalación Poniente, donde muestran pancartas en señal de rechazo a la iniciativa del gobierno municipal por instalar parquímetros.

La manifestación en Zona Azul ocurrió después de que vecinos sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades del gobierno municipal de Naucalpan, donde les explicaron el proyecto a desarrollar.

Los vecinos no estuvieron de acuerdo con la idea de la autoridad local por mantener el proyecto. Foto: Especial

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Sin embargo, no estuvieron de acuerdo con la idea de la autoridad local por mantener el proyecto, por lo que decidieron salir a protestar y exigieron tener diálogo directo con el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.

Hay paso únicamente por un carril de las mencionadas vialidades, lo que genera congestionamiento vial en esa zona de Ciudad Satélite.

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