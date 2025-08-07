Vecinos que habían rechazado la instalación de los puntos cannábicos en la Plaza de la Concepción y en la Glorieta de Violeta ayer sí permitieron su operación, contrario a la mañana del martes, cuando cerraron vialidades e incluso corrieron a consumidores de cannabis.

En la Plaza de la Concepción llegaron a concentrarse unas 25 personas en promedio, mientras que en la Glorieta de Violeta hubo alrededor de 30.

En ambos campamentos había al menos un representante del Gobierno capitalino, y a las orillas de la Glorieta de Violeta, policías.

Los vecinos que rechazaron la instalación en Plaza de la Concepción tuvieron una mesa de trabajo con autoridades la noche del martes. Se acordó que se permitiría el uso del espacio como punto cannábico el miércoles y jueves, a cambio de que se retomen las negociaciones el viernes.

“Quedamos que los íbamos a dejar fumar, pero el viernes vamos a reunirnos para ver dónde lo reubican”, informó la vecina Sonia López.

“Está bien que los corran, yo también soy marihuano, pero somos una molestia, y el que no agarre la onda no está consciente”, expuso Carlos, usuario del espacio 420 de la Plaza de la Concepción.

Mientras que en la Glorieta de Violeta los integrantes del colectivo Comuna 420 aseguraron que no hay noticias sobre una posible reubicación.

“Sí vamos a tener diálogos con el gobierno para saber lo que va pasar con estas protestas de la gente, para llegar a un acuerdo”, afirmó Popeye, luego de que el martes los vecinos pidieran su reubicación.

En el segundo día en su nueva sede, en el campamento de la Glorieta de Violeta se habilitó un espacio para mujeres y la diversidad sexual.