Acompañada por el secretario general del Partido Verde, Jesús Sesma, Mariana Boy Tamborrell, candidata a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, se pronunció por dar continuidad a los proyectos que inició la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la capital del país.

Durante su segundo evento masivo, la aspirante recordó que en las elecciones de 2018 fue contrincante de Sheinbaum para la Jefatura de Gobierno. No obstante, aseveró que después de aquella contienda encontró un punto de coincidencia con ella, ya que ambas son mujeres “de sumar y no de dividir”.

Desde la calle Canal Río Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, la también titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), aseguró que es ejemplo de la pluralidad y apertura que tiene la Cuarta Transformación, toda vez que se sumó al proyecto, tras ser candidata a la Jefatura de Gobierno por el PVEM.

“En esa contienda también estaba la doctora Claudia Sheinbaum por Morena, fuimos contrincantes en esta contienda en 2018. Ganó la doctora Claudia Sheinbaum y me invitó a participar en su proyecto (...) Con esta invitación que me hizo encontramos un punto de coincidencia que me parece fundamental y clave de la Cuarta Transformación, que es sumar y no dividir. Identifiqué que tanto la doctora como yo, somos mujeres de sumar y no de dividir, somos mujeres de aportar y no de atacar”, aseveró.

Boy Tamborrell aseveró que “la continuidad de la Cuarta Transformación tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra calidad de vida”. Por ello, dijo que elegir al próximo coordinador del movimiento es fundamental para el futuro de la Ciudad de México.

“Es un proyecto plural, democrático y abierto para todas y todos lo que quieran sumar y tengan una visión de justicia social”, dijo.

Entre porras y gritos de: “Se ve, se siente, Mariana está presente”, Jesús Sesma reconoció el trabajo de Mariana Boy, a quien calificó como una “mujer extremadamente profesional en todos los trabajos en los que ha estado”, desde organizaciones civiles, hasta puestos como servidora pública.