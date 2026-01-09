Más Información

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Explota bodega de huachicol en Villagrán, Guanajuato; familias son evacuadas y activan operativo de emergencia

Explota bodega de huachicol en Villagrán, Guanajuato; familias son evacuadas y activan operativo de emergencia

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra, destacó que puso fin a la venta de animales en el Mercado de Sonora, con lo que dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y terminó con casi 70 años de esta práctica.

El 1 de enero de 2026 entró en vigor la prohibición judicial emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que confirmó la suspensión total e inmediata de la venta de animales en los locales que así lo hacían en el Mercado de Sonora.

En un comunicado, la alcaldía destacó que este logro fue posible gracias a la coordinación estrecha entre la alcaldesa Evelyn Parra; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y los locatarios de dicho mercado, quienes participaron en un proceso de diálogo y transición ordenada.

La alcaldesa destacó que esta acción tiene como objetivo salvaguardar el bienestar animal, a la vez que se brinda acompañamiento a los comerciantes para que puedan cambiar de giro sus locales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]