La Utopía de las niñas y los niños que se abrirá en la Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, será inaugurada en enero de 2026, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante un recorrido de supervisión de las obras, la mandataria explicó que esta Utopía en realidad se trata de dos proyectos juntos: contará con todos los espacios y actividades que tienen todas las Utopías y se mejorará la Ciudad Deportiva; y además se hará la Utopía de las Infancias.

La construcción del proyecto -que consta de 127 metros cuadrados- se desarrollará en dos fases, la primera arrancó en mayo y una segunda fase será a partir de este mes, de tal forma que para principios de 2026 esté concluida.

“En enero vamos a regresar a inaugurar la Utopía. Vamos a abrir la Utopía con todo lo que ya nos informaron: con sus albercas, con su auditorio; con espacios donde haya desde ballet clásico para niñas y niños, hasta aerodanza”, dijo.

Clara Brugada anuncia inauguración de la “Utopía de las Infancias” en Iztacalco para enero de 2026. Foto: Especial

En su oportunidad, Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios (Sobse) precisó que la Utopía de las Infancias es hasta ahora la segunda más grande de las que están en construcción, por ello, se desarrolla en dos etapas: la primera de 74 mil metros cuadrados y la segunda en un área aproximada de 42 mil metros cuadrados.

Contará con una alberca semiolímpica, en un espacio de mil 104 metros cuadrados; un auditorio para más de 400 personas, en una superficie de más de mil metros cuadrados; así como laboratorios de creación, taller de robótica, biblioteca, ludoteca, un salón de proyección de 360 grados, espacios de exploración y una pantalla LED al exterior, entre otros espacios.

“Queremos desarrollar una arquitectura que le guste a las infancias; que se sientan atraídos por un espacio arquitectónico y no un espacio que no les atraiga a las infancias. Así que va a tener colores, va a tener formas irregulares y sobre todo va a tener resbaladillas en cada uno de los edificios”, explicó.

