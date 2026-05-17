La mañana de este domingo, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, largas esperas y saturación en distintas líneas de la red, principalmente en las líneas B, 1, 3 y 8.

¿Cuáles son las líneas afectadas?

Línea 8

En la Línea 8, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos realizando base en distintas estaciones: “Porque tiene que estar haciendo base el metro en la línea 8, ahora estamos en Escuadrón 201 esperando?”, reclamó una usuaria; otro agregó: “Cuáles buenos días, si el servicio va bien lento, 20 min esperando en Garibaldi como por ?”

Línea 1

En la Línea 1, usuarios denunciaron retrasos en dirección Observatorio desde la terminal Pantitlán: “Por favor agilizar el transporte de la línea 1 dirección Observatorio. Aquí en la estación Pantitlán llevamos esperando más de 7 minutos”, escribió un usuario; otro mencionó: “Háganos el favor de poner en movimiento el tren de la estación de Pantitlán, no puede ser que lleguen pero no se mueva”.

Lee también No se construirán casas ni centro comercial en zona del Lago de Guadalupe, aseguran autoridades

Línea 3

En la Línea 3, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos en distintas estaciones rumbo a Universidad: "Buen día, qué problema tiene la línea 3 dirección Universidad que ya se ha quedado parada en la estación Eugenia” indicó un pasajero; otro señaló: “Más de 10 minutos parados en División, aparte lo que se tardaron en Tlatelolco y Balderas”.

Línea B

En la Línea B, usuarios señalaron constantes detenciones entre estaciones: “Línea b cada estación de a 5 minutos parado y en esta última Romero Rubio 10”, escribió un pasajero.

mahc/LL