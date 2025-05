“Yo no he visto gran despliegue. No como la Guardia Nacional que en cada estación había aunque sea un elemento. Tampoco te revisan en los accesos”, dijo Virgilio usuario de la línea 1 del Metro.

Algunas estaciones de mayor afluencia como Pino Suárez, Balderas, Ciudad Universitaria, Chabacano, Guerrero, no hay revisiones a pasajeros durante su ingreso y egreso de instalaciones del Metro.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó que en los accesos hay presencia de hasta dos elementos y son de la Policía Bancaria Industrial.

“Si dudo de una supuesta ampliación de vigilancia, yo veo a los mismos. No veo un despliegue. Los policías siguen platicando y viendo su celular”, mencionó Camilia usuaria de la Línea B del Metro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre el 28 de abril y el 5 de mayo se han realizado mil 956 revisiones aleatorias en el Metro. A estos operativos se suman binomios caninos especializados en hallazgo de drogas.

“Estos operativos comenzaron la semana pasada para reforzar la seguridad en las instalaciones del STC, luego de las denuncias por pinchazos”, indicó la dependencia.