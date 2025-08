Usuarios de la Línea A, que va de Pantitlán a la Paz, quienes ayer nuevamente fueron bajados del tren por las afectaciones de la lluvia, señalaron estar hartos de la situación.

"Llevo 26 años viviendo aquí en la zona y siempre es lo mismo. Y es exactamente el mismo tramo, a partir de Guelatao a La Paz, siempre nos bajan, se inunda y se hace un caos", dice Johnatan Guzmán, quien ocupa la Línea A diariamente para moverse por la capital.

Indicó que, cuando lo bajan de Guelatao, tiene que caminar hasta una hora y media a su casa, bajo la lluvia, los charcos y la noche.

Sin embargo, aseguró que se siente privilegiado, ya que "hay gente que va hasta Ixtapaluca o al Estado, por ejemplo, y me han comentado que se hacen de cuatro a ocho horas por lo pesado que está".

Lee también: Línea A restablece servicio tras casi 4 horas de cierre; extienden horario hasta la madrugada en apoyo a usuarios

Cuando bajan a los usuarios de Guelatao, tiene que caminar hasta una hora y media a su casa, bajo la lluvia, los charcos y la noche. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Este miércoles 30 de julio la Línea A del tramo de Peñón Viejo a La Paz suspendió su servicio y usuarios tuvieron que utilizar hasta tráileres que iban en la Calzada Ignacio Zaragoza para moverse. Fue la tercera ocasión en dos meses que este tramo cerró por las lluvias.

El pasado 2 de junio no prestó servicio de Peñón Viejo a La Paz, por problemas de inundaciones por la lluvia que afectó a las vías, por lo que usuarios batallaron para retornar a sus casas por la noche. Se reabrió hasta el día siguiente aquella ocasión.

También el 25 de junio cerró el mismo tramo de Peñón Viejo a La Paz de manera preventiva.

Estefanía, también usuaria de la Línea A señaló que ya no se sorprende cuando la bajan del trayecto, "pero quieras o no sí te cambia todo, desde el estado de ánimo hasta tu salud afecta. Muchos no toman en cuenta pero es bien fácil enfermarse si te bajas por la Calzada, con los charcos, no ves y la inseguridad como mujer sí te asustas".

Lee también: FOTOS: Usuarios de la Línea A vuelven a vivir un martirio; se extiende servicio hasta la madrugada

Usuarios batallaron para retornar a sus casas por la noche. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Agregó que, aunque su papá intenta ir por ella en esas situaciones, tampoco puede pasar, "y ya mejor le digo que se quede en casa. Con todo y todo".

Brandon explicó que "el verdadero problema es que está como hundido, toda la Calzada Ignacio Zaragoza, toda esa zona, entonces las vías se inundan y yo me imagino que nos sacan porque de alguna manera tienen que retirar el agua, o no sé si se haga corto pero siempre es lo mismo".

No importa si van hacia el Estado de México o hacia la Ciudad de México, "al menos una vez te tiene que tocar quedarte, mojarte y pues subirte con los polis, a camiones o luego la gente chida que te da aventón, pero sí o sí tienes que vivirlo; si no, no te has subido a la (Línea) A", ríe Fernando, otro usuario.

Platica que "ya cuando ves que está lloviendo, primero pides para que no se ponga tan feo. Luego nada más empiezas a ver cómo se detiene unos cinco minutos... sabes que ya valió".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr