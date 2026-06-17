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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que ya se restableció el servicio de Xochimilco a Tasqueña luego de los trabajos para la reconexión de la catenaria.
Por otro lado, la estación Hidalgo de la Línea 3 ya reabrió con acceso controlado.
Permanecen cerradas las estaciones Bellas Artes, Allende, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano de la Línea 2.
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STE suspendido
El STE suspendió el servicio del Tren Ligero hacia Xochimilco durante la mañana por una catenaria rota que impide que avancen los trenes.
Por ello, el Tren Ligero implementó un servicio provisional de Tasqueña al Estadio Azteca, recinto que hoy albergará el juego de Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026.
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“Servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca por catenaria rota en Xomali. Personal de línea elevada se encuentra trabajando en el sitio”, publicó la STE en redes sociales.
¿Qué estaciones están dando servicio?
- Tasqueña
- Las Torres
- Ciudad Jardín
- La Virgen
- Xotepingo
- Nezahualpilli
- Registro Federal
- Textitlán
- El Vergel
- Estadio Azteca
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¿Qué estaciones no tienen servicio?
- Huipulco
- Xomali
- Periférico
- Tepepan
- La Noria
- Huichapan
- Fco. Goitia
- Xochimilco
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mahc/LL
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