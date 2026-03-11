Las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos, y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para iniciar la etapa informativa, deliberativa y consultiva del proyecto de dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados.

Entre el 28 de octubre y el 18 de diciembre de 2025 se realizó la fase previa de la consulta en materia de cuidados, donde se analizaron las iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno y diputados, además de las aportaciones de organizaciones, y se construyó un instrumento normativo para la consulta.

Según el acuerdo aprobado por las comisiones, la etapa informativa se realizará del 13 al 24 de marzo; la deliberativa, del 25 de marzo al 16 de abril, y la consultiva, del 17 de abril al 15 de mayo, con audiencias públicas en las 16 alcaldías.

A través de la etapa consultiva se pondrá a consideración de toda la sociedad el instrumento normativo consistente en el proyecto de Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con el fin de que todas las personas puedan expresar sus opiniones.

