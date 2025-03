Ante las protestas de pulqueros que se registraron este martes en la CDMX por el cierre de negocios, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el único interés del Gobierno es que estos establecimientos -al igual que otros donde de consume alcohol- no se conviertan en espacios de violencia.

En conferencia de prensa, la mandataria resaltó que no se trata de una estrategia en contra de la venta de alcohol en la capital, sino que únicamente se busca garantizar que se cumpla con las normas.

“Tanto pulquerías como lugares donde se consume alcohol, ya sea en restaurantes, bares, centros nocturnos, etcétera, tenemos una estrategia (...) pero no hay ningún interés de cerrar comercios simplemente porque se tenga la intención de una estrategia en contra de la venta de alcohol, no, sabemos que es parte de la vida de esta ciudad. Y el pulque es una tradición también, entonces no hay un interés más que el que no se conviertan algunos espacios de este tipo en espacios generadores de violencia y que cumplan las reglas, ese es el tema, cumpliendo las reglas no tenemos ninguna tema; en cuanto a horarios, en cuanto a quejas vecinales o situaciones de que se permita el consumo de alcohol a niñas, niños, en fin, son los temas que nos preocupan, que se conviertan en generadores de violencia”, dijo.

En su turno, el secretario de Gobierno, César Cravioto, adelantó que se pactó una reunión con el grupo de pulqueros a las 13:00 de la tarde, para ayudarles a que se regularicen.

Asimismo, señaló que están en pláticas con empresarios para hacer un convenio y un decálogo para que este tipo de establecimientos respeten las normas.

“Nos estamos sentando con ellos, de hecho adelanto que estamos en pláticas con ka Canirac y con la Asociación de Bares de la Ciudad de México porque queremos hacer una convenio con ellos para que respeten las normas, para que respeten a sus usuarios, y que haya un decálogo del buen comportamiento de estos establecimientos”, dijo.

En febrero pasado, EL UNIVERSAL adelantó en sus páginas que el Gobierno de la Ciudad de México revisan un convenio con empresarios para que se comprometan a cumplir con ciertas normas, por lo que invitó a los encargados de establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas a acercarse y a someterse a un protocolo y medidas sobre cómo debe conducirse su establecimiento; por ejemplo, no permitir la venta de alcohol a menores.





