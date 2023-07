La alcaldía Coyoacán realizó dos operativos para el retiro de comercios en la vía pública y también para el retiro de negocios que expendían alcohol de manera ilegal.

Estos operativos se realizaron la noche de este sábado con saldo blanco y con el retiro de mercancía de la vía pública, así como la inmovilización de comercios en la calle ubicados en el corazón del centro histórico de Coyoacán que representaban un riesgo.

El alcalde Giovani Gutiérrez refirió que a 22 meses de iniciada esta administración, no se ha otorgado un solo permiso para el comercio en vía pública.

“El padrón de comerciantes es el mismo con el que se recibió la presente administración; sin embargo, eso no obsta para que personas o grupos interesados, busquen un espacio para venta en la calle, lo que no está permitido. Por ello seguiremos con estos operativos para no permitir la venta de alcohol -que es un mal que aqueja de manera importante a varias demarcaciones- ni tampoco para permitir la venta en vía pública en el centro de Coyoacán”, apuntó.

En la zona de los Culhuacanes, Escudo Coyoacán realizó un recorrido de seguridad para el retiro de chelerías en Calzada de La Virgen y la calle Candelaria Pérez. Foto: Especial

En el primer operativo realizado en el centro de Coyoacán, se retiraron por la mañana 17 puestos semifijos no autorizados en el primer cuadro; por la tarde, se revisó el cumplimiento de las medidas de protección civil de 89 permisionarios; se sancionaron a 10 por faltas administrativas o irregularidades en medidas de protección civil y se les retiró del espacio público; de igual forma se retiraron dos puestos en vía pública en condiciones de abandono.

Por la noche, en la zona de los Culhuacanes, Escudo Coyoacán realizó un recorrido de seguridad para el retiro de chelerías en Calzada de La Virgen y la calle Candelaria Pérez, en donde, vecinos han denunciado la proliferación de estos negocios ilegales.

Ahí, sin presentarse incidentes, se levantaron puestos en calles, camellones o estacionamientos y se retiró la mercancía que se expendía de manera ilegal. En estos lugares se encontraron cervezas, botellas de todo tipo de licor, así como enseres y demás productos para la preparación de las bebidas de venta abierta al público. Incluso se halló que en ocasiones la mercancía se ocultaba en cajuelas de vehículos particulares para no ser detectada por las autoridades.







