Toluca, Méx.— De acuerdo con el Convenio Específico de Coordinación para la transferencia de los bienes inmuebles relacionados con establecimientos de salud, el Estado de México entregará mil 166 unidades médicas a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Se trata de 71 unidades médicas en propiedad del gobierno estatal: 52 de primer nivel, 13 de segundo nivel y, seis de tercer nivel. En este último se encuentra hospitales y centros especializados que ofrecen servicios de alta complejidad y especialización como el Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos y los hospitales maternos Mónica Pretelini Sáenz, ubicados en Toluca; el Chalco Josefa Ortiz de Domínguez; el Miguel Hidalgo y Costilla, en Los Reyes La Paz; el Guadalupe Victoria en Atizapán de Zaragoza y el Vicente Guerrero en Chimalhuacán.

Al contar con la propiedad de los inmuebles, el gobierno del estado tiene un plazo máximo de seis meses para iniciar las acciones para integrar la documentación y autorizaciones que le permitan desincorporar y otorgar en donación a título gratuito al IMSS-Bienestar las unidades médicas, razón por la cual ha gestionado ante el Congreso local las desincorporaciones correspondientes.

También resaltan otras mil 95 unidades, de las cuales el gobierno es dueño del predio, pero no tiene título de propiedad. Se desglosan así mil 40 unidades de primer nivel; 48 de segundo nivel y siete de tercer nivel, como son los hospitales el Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual, en Naucalpan: el Hospital Materno Infantil José María Morelos y Pavón Bicentenario en San José del Rincón; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, entre otros.