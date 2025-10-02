Un tráiler cargado con aproximadamente 15 toneladas de llantas quedó atorado la mañana de este jueves en la incorporación de avenida Andrés Molina Enríquez hacia los carriles laterales del Circuito Interior, lo que generó congestionamiento vehicular durante más de dos horas.

El incidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas, cuando el conductor del tractocamión realizó una mala maniobra al intentar incorporarse a la vialidad. De acuerdo con reportes de las autoridades, el operador no calculó correctamente el largo de la caja del remolque, lo que provocó que las llantas traseras subieran al camellón central y la unidad quedara ladeada, en riesgo de volcadura.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y acordonaron la zona para evitar riesgos mayores. Una grúa tipo brigadier fue requerida para liberar la unidad, en maniobras que se extendieron por cerca de una hora.

Durante este tiempo, la circulación en los carriles laterales permaneció cerrada, lo que ocasionó severas afectaciones viales en la zona. La vialidad fue restablecida alrededor de las 10:00 horas, aunque el tránsito se mantuvo lento varios minutos después de concluido el retiro del tráiler.

